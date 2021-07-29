Президент Туниса заявил о намерении изъять расхищенные деньги у коррупционеров

Тунис, 29 июля. Глава республики Каис Саид заявил, что за последние годы народ обокрали на 4,8 млрд долларов. Присвоивших богатства призвали вернуть деньги в казну.

Накануне президент встретился с главой Тунисского союза промышленности, торговли и ремесел (UTICA) Самиром Маджулом. Саид порекомендовал предпринимателям избегать спекуляций и монополии. Он добавил, что ни в коем случае нельзя использовать в корыстных целях тяжелые условия, в которых находится страна.

Глава республики призвал бизнесменов «проявить патриотический дух» и снизить цены на рынках.

«Любая попытка спекулировать или монополизировать сырье в этих сложных обстоятельствах встретит строгое применение закона», — добавил он.

Саид подчеркнул важность работы над изъятием у коррупционеров разграбленных средств. По его оценкам, общая сумма составляет 4,8 млрд долларов. Он объявил о 460 ворах, отметив, что у властей есть список, в котором указаны имена таких людей.

«Мы страна, которая не занимается попрошайничеством. Финансовые трудности — результат ряда экономических решений. Почему одни платят налоги и страховые взносы, а другие нет? Равно как и кредиты, полученные в банках, но не выплаченные. Награбленное необходимо вернуть тунисскому народу, потому что это его деньги», — заявил политик.

Глава республики указал на преступления, зафиксированные в отчете Национальной комиссии по установлению фактов взяточничества и коррупции. Также в беседе с Маджулом он упомянул о рассмотрении текущих дел в судах, связанных с финансовой сферой.

На днях президент подписал указ, регулирующий процедуру возврата присвоенных богатств. Правовой акт позволит вернуть деньги в государственный бюджет в ближайшее время.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо подвергся расправе. Наша цель — вернуть украденные средства. Тот, кто попытается уничтожить документы, связанные с похищенными деньгами, будет привлечен к ответственности в суде», — сказал тунисский лидер.

Федеральное агентство новостей / Василий Иваненко; Андрей Рост

В воскресенье, 25 июля, Каис Саид заморозил работу парламента, снял иммунитет с депутатов и распустил правительство. Это произошло на фоне массовых протестов, прокатившихся по всей стране. Граждане осудили результаты политики, проводимой исламистской партией «Ан-Нахда».

Решения президента приняты в ответ на призывы активизировать Статью 80 Конституции. Документ позволяет главе государства «принимать исключительные меры в случае неминуемой опасности».

Власти страны работают над расследованием дел о коррупции и финансовых преступлениях, связанных в том числе с политическими партиями. Финансово-экономическое управление прокуратуры изучает возможность получения движениями «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса», а также ассоциацией «Тунисская жизнь» финансирования из-за рубежа во время избирательной кампании 2019 года.