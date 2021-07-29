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Бывший мэр Иркутска ответил группе Little Big танцем под песню «UNO» на фоне Байкала
Политика
Бывший мэр Иркутска ответил группе Little Big танцем под песню «UNO» на фоне Байкала
wikipedia.org  /  Svetlana Bazykina / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 29 июля. Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню «UNO» группы Little Big, изменив текст оригинала. Соответствующее видео он записал на фоне Байкала.

Таким образом Кондрашов ответил на слова солиста группы Ильи Прусикина, который поиронизировал над желтой водой в озере. В конце видео бывший мэр приносит извинения сибирякам, подчеркнув, что у них «самая сладкая и чистая вода в мире».

«Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал…Я все уже собрал», — подчеркнул Кондрашов.

Ранее музыкант показал тизер на клип, который он записал совместно с солисткой группы Little Big Софьей Таюрской. Прусикин также пообещал выпустить один из доработанных хитов.

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байкал кондрашов Little Big
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