Осужденного за драку на теплоходе в Сибири обязали оплатить лечение потерпевшего

Красноярск, 29 июля. Суд удовлетворил иск Норильской транспортной прокуратуры о взыскании средств с мужчины, который избил знакомого на судне в Дудинском морском порту.

Конфликт между приятелями закончился тем, что один из них получил травмы средней степени тяжести. Виновника инцидента приговорили к семи месяцам ограничения свободы. Однако Норильской транспортной прокуратуре вынесенное решение показалось недостаточным.

В исковом заявлении о взыскании средств с осужденного сотрудники ведомства указали, что он должен более 62 тыс. рублей фонду обязательного медицинского страхования, который оплатил лечение потерпевшего. В итоге суд удовлетворил просьбу прокуратуры и обязал виновника инцидента выплатить указанную сумму.