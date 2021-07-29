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Осужденного за драку на теплоходе в Сибири обязали оплатить лечение потерпевшего

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:20
Происшествия
Осужденного за драку на теплоходе в Сибири обязали оплатить лечение потерпевшего
pixabay.com  /  Ella_87

Красноярск, 29 июля. Суд удовлетворил иск Норильской транспортной прокуратуры о взыскании средств с мужчины, который избил знакомого на судне в Дудинском морском порту.

Конфликт между приятелями закончился тем, что один из них получил травмы средней степени тяжести. Виновника инцидента приговорили к семи месяцам ограничения свободы. Однако Норильской транспортной прокуратуре вынесенное решение показалось недостаточным.

В исковом заявлении о взыскании средств с осужденного сотрудники ведомства указали, что он должен более 62 тыс. рублей фонду обязательного медицинского страхования, который оплатил лечение потерпевшего. В итоге суд удовлетворил просьбу прокуратуры и обязал виновника инцидента выплатить указанную сумму.

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