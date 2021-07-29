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Лидер партии «Родина» подал документы в Тамбовский областной избирком

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:45
Политика
Лидер партии «Родина» подал документы в Тамбовский областной избирком
Федеральное агентство новостей

Тамбов, 29 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев подал документы в Тамбовский областной избирком. Этот процесс занял у него две минуты.

Депутат Госдумы выдвигается от 177-го одномандатного округа. По словам лидера «Родины», процесс подачи документов длился недолго, также он поблагодарил членов комиссии за оперативность.

«Как всегда оперативно», — рассказал Журавлев журналистам.

Ранее он совершил рабочую поездку в Тамбовскую область, где посетил несколько муниципальных образований. Парламентарий оценил работу ООО «Тамбовская индейка». По его словам, предприятие является ярким примером успешного взаимодействия российского и зарубежного бизнеса.

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госдума тамбов журавлев
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