Даже те, кто никогда не служил и у кого в семье военных нет, знают, что 2 августа ― большой народный праздник. День голубых беретов, громких песен, шумных застолий, масштабных народных гуляний… Одним словом, День ВДВ! Чем знаменита «крылатая пехота» и почему из всех родов войск они гуляют громче всех, вы узнаете из этой статьи.

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Рождение праздника

Отдельный род войск, чьими задачами являются охват вражеской территории по воздуху и активная работа в тылу противника по уничтожению наземного оружия, нарушение работы тыла и коммуникаций, блокировка высадившихся десантов противника, появился в СССР в 1930 году.

Первые высадки пехотинцев на территорию, где происходили военные действия, были реализованы в конце 20-х годов прошлого века во время борьбы с басмачеством в степях Средней Азии. Бойцов Красной Армии из 84-го кавалерийского полка доставили самолетами в один из районов пустыни Каракумы, где они успешно уничтожили банду басмачей. После чего солдат также вывезли самолетом в расположение части.

В это время применение парашютов для десантирования в район боевых действий не рассматривалось. Парашют считался средством спасения военных лётчиков. Работа по внедрению парашютов для высадки десанта началась в 1929 году. Первые учения прошли в конце июля следующего года. А 2 августа 1930 года была проведена первая показательная групповая парашютная высадка. Самолет F-62 «Голиаф» высадил 12 человек на парашютах. Парашютисты, которые участвовали в учениях, были лётчиками ВВС. Несмотря на это, именно 2 августа считается днем создания Воздушно-десантных войск СССР.

С этого момента началось активное расширение и развитие этого рода войск. В 1931 году парашютно-десантный отряд провел боевую операцию в той же Средней Азии и успешно уничтожил крупную группировку противника. Это подтвердило перспективность направления и дало толчок дальнейшему формированию воздушно-десантных отрядов.

В Великую Отечественную войну воздушно-десантные формирования выделились в самостоятельный род войск и играли одну из ключевых ролей в боевых действиях против фашистских захватчиков. Десантники обороняли Сталинград, воевали против группы «Центр» и участвовали в других значимых военных операциях.

Важным толчком к наращиванию десантных войск стала высадка союзников в Нормандии. После этой операции советское командование развернуло активную работу по увеличению численности воздушно-десантных подразделений. К 1944 году она составила более 30 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

Тельняшки в цвет неба

Для тех, кто служил в ВДВ, 2 августа ― очень важный день. Десантники и бывшие десантники гордятся тем, что их служба прошла или проходит именно в этих войсках. Не зря их девизом является фраза «Никто, кроме нас». Традиции воздушно-десантного братства передают из одного поколения в другое. Мужество, стойкость, верность присяге и Родине ― не пустые слова для десантника.

Важную роль не только в формировании самих подразделений, но и внешнем оформлении ― форме, эмблеме ― сыграл один из командующих, главный реформатор воздушно-десантных войск генерал Василий Филиппович Маргелов. В его честь аббревиатуру ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи». Помимо глобальных и важных реформ воздушно-десантных подразделений, Маргелов настоял на том, чтобы использовать знаменитую тельняшку ― традиционную часть военно-морской формы. Для отличия было принято решение изменить цвет полосок и сделать их не черными, а голубыми, в цвет неба. С одобрения генерала Маргелова десантники стали носить голубые береты, которые изначально были малинового цвета.

Именно генерал Маргелов объявил в 1955 году конкурс на лучший вариант эскиза эмблемы. С тех пор она практически не изменилась: большой желтый парашют, окруженный с двух сторон самолетами.

Как будем отмечать?

В прошлом 2020-м году десанту исполнилось 90 лет. К сожалению, по-настоящему отметить памятную дату не получилось из-за ограничений, связанных с пандемией. В 2021 году День ВДВ выпадает на понедельник, однако это не помешает бравым десантникам с размахом отметить свой праздник.

Традиционно в этот день в центральных парках крупных городов проводятся мастер-классы по укладке парашюта и сборке автомата на время, различные спортивные состязания, разворачивается полевая кухня. Самой яркой традицией этого праздника, без сомнения, является купание в фонтанах. Однако в этом году от подобного развлечения, видимо, придется отказаться в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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Что подарить на день ВДВ? Хорошим подарком станет полезная вещь с соответствующей символикой: футболка, походная фляжка, кружка богатырского размера. Любителям мужских развлечений, вроде рыбалки или охоты, можно вручить тематический подарок: походный мангал, набор посуды для готовки на костре и так далее.

Свой праздник бравые военные будут отмечать, как всегда, широко и дружно. Не забудьте поздравить своих знакомых — как бывших десантников, так и тех, кто служит сейчас и составляет оплот и гордость нашей страны.