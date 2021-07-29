Власти Великобритании изменили правила въезда для туристов из США и ЕС

Лондон, 29 июля. Правила для въезда туристов из Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза изменили в Великобритании.

Сообщается, что власти страны отменили изоляцию для вакцинированных от коронавируса путешественников. При этом речь идет только о тех, кто привился одобренными европейским регулятором вакцинами.

В то же время перед въездом в Великобританию иностранцы все еще должны проходить тест на COVID-19. А по прибытии они обязаны сдать ПЦР-тест.

Как стало известно ранее, власти Германии отменили двухнедельный карантин для туристов из России. Однако для этого нужно соблюсти несколько обязательных пунктов.