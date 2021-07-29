Минздрав России составил официальные рекомендации по восстановлению после коронавируса

Москва, 29 июля. Специалисты Минздрава России подготовили памятку, которая поможет избежать осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Россиянам напомнили, что одно из последствий инфекции — это постковидный синдром. В Минздраве рассказали, что он приводит к осложнениям, которые продолжаются более четырех недель с момента их появления.

Жителям России напомнили, что с 1 июля 2021 года в стране проходит углубленная диспансеризация. В два этапа граждане могут пройти необходимое обследование в поликлинике по месту жительства.

Второй этап зависит от результатов первого. Медики отметили, что в основном это дообследование, которое проводится, если показатели переболевшего отклоняются от нормы. В Минздраве рекомендовали обращать внимание на состояние здоровья, а также принимать своевременные меры вместе с врачами.

Россиянам ранее объяснили важность ревакцинации от коронавируса. Процедура может защитить от новых мутаций инфекции.