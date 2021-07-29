Политолог Погребинский диагностировал усталость Германии от Украины

Киев, 29 июля. Постоянное агрессивное и хамское поведение Украины на международной арене порядком утомило Германию, уверен политолог Михаил Погребинский.

Высказывание политолога привело издание «Русские Онлайн». Погребинский уверен, что канцлер ФРГ Ангела Меркель раздражена дипломатическими манерами президента Украины Владимира Зеленского, и официальный Берлин не настроен на конструктивный диалог с Киевом. Политолог дал мрачный прогноз: постоянные просьбы Украины о подачках, компенсациях, преференциях и прочих выдачах средств на безвозвратной основе могут похоронить отношения двух стран навсегда.

«Это все воспринимается, конечно, как хамство. Так что перспективы отношений с западными странами весьма туманны», — поставил Погребинский диагноз украинской дипломатии.

Поводом для высказывания Погребинского стало поведение Зеленского и его команды после заключения между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделки по трубопроводу «Северный поток — 2». Западные страны просили Киев воздержаться от агрессивной полемики, однако глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в текущем виде «СП-2» — это безоговорочная геополитическая победа Москвы, что не устраивает Украину.

Также сделка ФРГ и США вызвала немало дискуссий в американских СМИ. Как отмечает издание Politico, Меркель дала понять, что Москва — более предпочтительный партнер для Берлина, чем Белый дом.