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В МЧС сообщили о локализации пожара у скита Валаамского монастыря

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:35
Происшествия
В МЧС сообщили о локализации пожара у скита Валаамского монастыря
valaam.ru  /  Валаамский монастырь

Петрозаводск, 29 июля. Сотрудники МЧС локализовали природный пожар, возникший на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Для борьбы с огнем использовали два катера с мотопомпами и авиацию. Также к работам привлекались два вертолета — Ми-8 и Ка-32. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки не было.

Лесные пожары бушуют в Карелии с 20 июля. На территории республики ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе зарегистрировано 22 очага на общей площади 11,3 тысячи гектаров.

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