В МЧС сообщили о локализации пожара у скита Валаамского монастыря

Петрозаводск, 29 июля. Сотрудники МЧС локализовали природный пожар, возникший на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Для борьбы с огнем использовали два катера с мотопомпами и авиацию. Также к работам привлекались два вертолета — Ми-8 и Ка-32. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки не было.

Лесные пожары бушуют в Карелии с 20 июля. На территории республики ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе зарегистрировано 22 очага на общей площади 11,3 тысячи гектаров.