Мешки с кокаином на 1 млн долларов нашли на пляже Тонга

Нукуалофа, 29 июля. На пляжи тихоокеанского королевства Тонга выбросило мешки с кокаином на 1 млн долларов. Полиция обыскивает окрестности для поиска других мешков с веществом.

Находку обнаружили местные жители на островах северной группы и передали их властям. Полиция работает с Военно-морским флотом для тщательного обследования территории, рассказал исполняющий обязанности заместителя комиссара полиции Халтоа Тауфа.

По его словам, на пляже может находиться больше пакетов. Тауфа попросил жителей связаться с правоохранителями, если они узнают, что были найдены еще наркотики.

Правоохранители ранее задержали на территории городского округа Солнечногорск трех мужчин, сообщало РИАМО. Они выращивали марихуану в промышленных масштабах.