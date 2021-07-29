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Мешки с кокаином на 1 млн долларов нашли на пляже Тонга

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:15
Происшествия
Мешки с кокаином на 1 млн долларов нашли на пляже Тонга
pixabay.com

Нукуалофа, 29 июля. На пляжи тихоокеанского королевства Тонга выбросило мешки с кокаином на 1 млн долларов. Полиция обыскивает окрестности для поиска других мешков с веществом.

Находку обнаружили местные жители на островах северной группы и передали их властям. Полиция работает с Военно-морским флотом для тщательного обследования территории, рассказал исполняющий обязанности заместителя комиссара полиции Халтоа Тауфа.

По его словам, на пляже может находиться больше пакетов. Тауфа попросил жителей связаться с правоохранителями, если они узнают, что были найдены еще наркотики.

Правоохранители ранее задержали на территории городского округа Солнечногорск трех мужчин, сообщало РИАМО. Они выращивали марихуану в промышленных масштабах.

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кокаин пляж тонга
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