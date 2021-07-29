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Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
pxhere.com

Красноярск, 29 июля. Агрессивного медведя застрелили в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. В результате нападения животного погиб турист из Москвы.

После ликвидации медведя следователи взяли у него биоматериал, который позволит определить, нападало ли животное на мужчину, сообщили в Следственном комитете. Позже по факту ЧП могут возбудить уголовное дело.

Ранее спасатели, которые проводили поисковую операцию, наткнулись на труп туриста с множественными ранами, которые предположительно мог нанести медведь. Специалисты также доставили тело погибшего для проведения судебной медицинской экспертизы.

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