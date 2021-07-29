Украинские чиновники столкнулись с проблемами из-за принятия языкового закона

Киев, 29 июля. Около 200 тысяч украинских чиновников не могут приступить к работе из-за отсутствия сертификата о владении государственным языком, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

По словам парламентария, новый языковой закон гласит, что все без исключения государственные служащие обязаны предоставить сертификат о владении украинским языком.

«Благодаря «замечательному» закону о языке, вся государственная машина застыла необновляемым монстром», — написал депутат в Telegram.

Бужанский добавил, что около 200 тысяч чиновников не могут приступить к выполнению должностных обязанностей из-за отсутствия соответствующего сертификата.

Как стало известно ранее, украинка Оксана Хвыля спровоцировала скандал, пожаловавшись на продавщицу киоска за русский язык. Однако жители Харькова встали на защиту русскоговорящей женщины.