Российские волейболистки выиграли у китайской команды в групповом этапе ОИ

Токио, 29 июля. Женская сборная России по волейболу в третьем туре группового этапа летних Олимпийских игр в Токио победила китайских волейболисток с общим счетом 3:2.

В начале соревнований российские спортсменки проиграли Италии, однако затем реабилитировались в матче против Аргентины. Таким образом, россиянки занимают третье место в группе B. Следующую игру волейболистки из России проведут против американок 31 июля.

Ранее стало известно о 26-й медали в копилке российской команды на Олимпийских играх. Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Нияз Ильясов, одолев грузинского спортсмена Варлама Липартелиани.