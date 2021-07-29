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Российские волейболистки выиграли у китайской команды в групповом этапе ОИ

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:22
Спорт
Российские волейболистки выиграли у китайской команды в групповом этапе ОИ
ТАСС  /  Manu Fernandez / AP

Токио, 29 июля. Женская сборная России по волейболу в третьем туре группового этапа летних Олимпийских игр в Токио победила китайских волейболисток с общим счетом 3:2.

В начале соревнований российские спортсменки проиграли Италии, однако затем реабилитировались в матче против Аргентины. Таким образом, россиянки занимают третье место в группе B. Следующую игру волейболистки из России проведут против американок 31 июля.

Ранее стало известно о 26-й медали в копилке российской команды на Олимпийских играх. Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Нияз Ильясов, одолев грузинского спортсмена Варлама Липартелиани.

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россия волейбол олимпиада-2020
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