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Поддерживающая Санду партия заявила о формировании большинства в парламенте
Политика
Поддерживающая Санду партия заявила о формировании большинства в парламенте
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 29 июля. Выступающая за президента Молдавии Майю Санду Партия действия и солидарности (ПДС) заняла большинство в местном парламенте.

В политическом объединении сообщили о получении более половины мест в органе. С соответствующим заявлением выступил депутат Сергей Литвиненко. Парламентарий пояснил, представители ПДС заняли 63 места из 101.

«На заседании фракции была принята декларация о создании абсолютного парламентского большинства», — рассказал Сергей Литвиненко.

Ранее в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, которых добилась Санду после отставки правительства. Президент страны продолжила атаку на неугодные институты власти.

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