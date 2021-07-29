Стало известно, какие изменения ждут россиян в августе

Москва, 29 июля. Несколько новых российских законов вступят в силу в августе текущего года. Их полный перечень опубликован на сайте Госдумы РФ.

В первую очередь речь идет о «спортивном» вычете. Так, россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, но сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не будет превышать 120 тыс. рублей в год.

Также упоминается программа «Дальневосточный гектар». Ее участники, успевшие освоить полученную землю и оформить ее в собственность, получат право на дополнительный участок.

Кроме того, главы регионов России смогут лично определять виды разрешенной охоты, а также ее сроки и допустимое оружие. Также сообщается об изменениях в налоговых выплатах, оформлении ОСАГО и так далее.

Министерство юстиции России ранее подписало закон, согласно которому граждане смогут зарегистрировать брак на дому и в медучреждениях. Для этого потребуется подать соответствующее заявление.