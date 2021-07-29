Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:27
13:26
Общество
Представитель РПЦ не считает евангельские параллели в книгах о Гарри Поттере сознательными
13:25
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:24
Происшествия
В МЧС сообщили о локализации пожара у скита Валаамского монастыря
13:23
Политика
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с призывом запретить митинги возле школ
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
Все новости

Стало известно, какие изменения ждут россиян в августе

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:18
Общество
Стало известно, какие изменения ждут россиян в августе
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июля. Несколько новых российских законов вступят в силу в августе текущего года. Их полный перечень опубликован на сайте Госдумы РФ.

В первую очередь речь идет о «спортивном» вычете. Так, россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, но сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не будет превышать 120 тыс. рублей в год.

Также упоминается программа «Дальневосточный гектар». Ее участники, успевшие освоить полученную землю и оформить ее в собственность, получат право на дополнительный участок.

Кроме того, главы регионов России смогут лично определять виды разрешенной охоты, а также ее сроки и допустимое оружие. Также сообщается об изменениях в налоговых выплатах, оформлении ОСАГО и так далее.

Министерство юстиции России ранее подписало закон, согласно которому граждане смогут зарегистрировать брак на дому и в медучреждениях. Для этого потребуется подать соответствующее заявление.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, какие изменения ждут россиян в августе
россия госдума закон изменения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru