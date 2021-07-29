Стало известно, как в детстве называли Кейт Миддлтон

Лондон, 29 июля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в детстве была обладательницей очаровательного прозвища. Правду об этом удалось узнать представителям западных СМИ.

Юношеские годы будущая супруга принца Уильяма провела в школе Святого Андрея в Пэнгборне, где проходила обучение с 1985 по 1995 год. Спустя много лет, будучи уже в статусе герцогини, Миддлтон вновь посетила учебное заведение, где на нее нахлынули приятные воспоминания.

Королевская особа рассказала, что во время обучения ее все называли Визг, а ее младшую сестру Пиппу Миддлтон менее оригинально — Пип. Спустя время у сестер появились морские свинки, которым они дали их прозвища в качестве кличек.

Однако герцогиня не единственная в семье обладательница прозвищ. Так, ее супруга во время обучения называли Стивом в целях конспирации, а их старшего сына Джорджа — ПиДжи. Информацию об этом сообщает издание Mirror.

Кейт Миддлтон и принц Уильям счастливы в браке уже больше десяти лет, пара воспитывает троих детей. Поклонники не так давно заподозрили, что муж и жена ждут ребенка. Однако королевский эксперт Рассел Майерс расстроил британцев новостью, касающейся беременности герцогини Кембриджской.