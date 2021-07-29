Депутат похвалили ООН за обеспокоенность ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Определяя порядок действий своих миротворческих сил, Россия должна руководствоваться, прежде всего, своими национальными интересами. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация с обеспокоенностью следит за растущей напряженностью на границе Армении и Азербайджана. По мнению Хака, перестрелка, которая произошла между военнослужащими обеих стран (и в ходе которой погибли четыре армянских солдата), может привести к эскалации конфликта. После случившегося исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что правительству не удается стабилизировать ситуацию, и предложил разместить вдоль всей армяно-азербайджанской границы российские пограничные посты.

«В настоящее время есть абсолютно понятные статус и функции наших миротворческих сил в данном регионе, — заметил Морозов. — Они там находятся для того, чтобы как армянской, так и азербайджанской стороной соблюдались все достигнутые ранее договоренности, и чтобы не было столкновений между разведенными войсками обеих стран».

По словам депутата, статус миротворческих сил определяет «сама Россия» согласно ее собственным национальным и государственным интересам.

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«Разумеется, делаем мы это по согласованию с Баку и Ереваном, — подчеркнул парламентарий. — Мы не можем однозначно вставать на чью-либо определенную сторону, понимая, что это приведет только к дальнейшей эскалации напряженности. Если у Пашиняна есть предложения — что же, давайте их рассматривать, но, опять же, в рамках вышеназванного формата. Нам нужно проводить консультации как с Арменией, так и с Азербайджаном, не отдавая приоритета ни одной из сторон».

Собеседник ФАН выразил благодарность ООН, высказавшей обеспокоенность относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе.