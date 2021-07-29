Marvel выпустила новый трейлер фантастического фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, 29 июля. Киностудия Marvel выпустила новый трейлер к предстоящему супергеройскому фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера запланирована на 2 сентября.

Фантастический фильм стал экранизацией одноименного комикса вселенной Marvel. Режиссером ленты выступил автор «Стеклянного замка» Дестин Дэниел Креттон. Главные роли в проекте сыграли Симу Лю, Аквафина, Мишель Йео, Тим Рот и другие.

В центре сюжета история опытного мастера боевых искусств Шан-Чи, которому предстоит бороться с тенями своего прошлого. Для того чтобы разгадать тайну секретной организации «Десять колец», он вынужден внедриться в ее ряды.

Ранее в Сети появился постер с изображением всех персонажей четвертой фазы киновселенной Marvel (КВМ). Собрать всех персонажей предстоящих фильмов удалось фанатам, ожидающим с нетерпением премьер.