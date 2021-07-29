Песков назвал события в Афганистане предметом глубокой озабоченности РФ

Москва, 29 июля. Россия готова быть «вместе с партнерами» на фоне возможных угроз из-за ухудшения обстановки в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, события в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ. Песков отметил, что российский МИД и оборонное ведомство следят за развитием ситуации.

«Мы готовы быть с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане», — заявил он.

При этом представитель Кремля отметил, что у России нет планов по привлечению военного контингента.

Ранее в МИД РФ опровергли слухи о том, что китайские войска могут быть переброшены в Афганистан вместо ВС США. Там заявили, что подобная информация не имеет ничего общего с действительностью.