Песков назвал суверенным правом Азербайджана решение участвовать в учениях НАТО

Москва, 29 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие Азербайджана в военных учениях НАТО в Закавказье.

По его словам, Азербайджан — суверенное государство и вправе самостоятельно принимать решения. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Баку. Главное, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали «завуалированных действий» в отношении РФ. В этой связи он напомнил, что в НАТО открыто называют Россию своим главным противником.

Ранее официальный представитель Кремля заявлял, что маневры Альянса у границ России вынуждают Москву принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности государства.