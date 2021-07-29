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Песков назвал суверенным правом Азербайджана решение участвовать в учениях НАТО

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:11
Армия
Песков назвал суверенным правом Азербайджана решение участвовать в учениях НАТО
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Москва, 29 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие Азербайджана в военных учениях НАТО в Закавказье.

По его словам, Азербайджан — суверенное государство и вправе самостоятельно принимать решения. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Баку. Главное, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали «завуалированных действий» в отношении РФ. В этой связи он напомнил, что в НАТО открыто называют Россию своим главным противником.

Ранее официальный представитель Кремля заявлял, что маневры Альянса у границ России вынуждают Москву принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности государства.

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россия нато песков азербайдджан
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