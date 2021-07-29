Россиянам объяснили, какие ранние симптомы сигнализируют о камнях в почках

Москва, 29 июля. Камни в почках зачастую возникают из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, приема лекарства или наследственного фактора.

Этот недуг может стать причиной появления дискомфорта и неприятной боли. Так, среди ранних симптомов заболевания можно выделить болевые ощущения в животе или паху. При этом мужчины в некоторых случаях могут испытывать боль в яичках.

Кроме того, сигнализировать о проблеме могут высокая температура, ощущение потливости и чувство тошноты. Состояние мочи тоже может указывать на образование камней в почках, например, если при походе в туалет наблюдаются следы крови, передает Express.

К камням в почках также может привести неправильное питание. Так, особенно опасна для организма пища с высоким содержанием животных жиров, соли и сахара.