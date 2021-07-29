В Кремле пообещали своевременно оповестить об участии Путина в съезде ЕР

Москва, 29 июля. Кремль своевременно оповестит об участии президента России Владимира Путина во втором этапе съезда «Единой России», заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль известит об этом после того, как глава государства примет решение.

«Мы сообщим своевременно. После того, как президент примет решение», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вторая часть предвыборного съезда партии «Единая Россия» может пройти 24 августа, но информацию об этом в Кремле не подтвердили и не опровергли.

Также стало известно, что Владимир Путин и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков обсудят ситуацию в регионе и пандемию. Песков подтвердил, что глава государства встретится с Гладковым в четверг, 29 июля.