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В Кремле пообещали своевременно оповестить об участии Путина в съезде ЕР

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:07
Политика
В Кремле пообещали своевременно оповестить об участии Путина в съезде ЕР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 29 июля. Кремль своевременно оповестит об участии президента России Владимира Путина во втором этапе съезда «Единой России», заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль известит об этом после того, как глава государства примет решение.

«Мы сообщим своевременно. После того, как президент примет решение», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вторая часть предвыборного съезда партии «Единая Россия» может пройти 24 августа, но информацию об этом в Кремле не подтвердили и не опровергли.

Также стало известно, что Владимир Путин и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков обсудят ситуацию в регионе и пандемию. Песков подтвердил, что глава государства встретится с Гладковым в четверг, 29 июля.

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путин единая россия кремль
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