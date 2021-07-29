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Российские банки выдали около 7 миллионов кредитных карт за полгода

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:12
Экономика
Российские банки выдали около 7 миллионов кредитных карт за полгода
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июля. Более 6,9 миллиона кредитных карт было выдано российским банками в период с января по июнь нынешнего года.

Обзор рынка кредитных карт подготовили специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Его генеральный директор Артур Александрович отметил, что гражданам выдают больше кредиток с лимитом до 50 тыс. рублей, но меньше — с лимитом свыше 90 тыс.

«Таким образом, снизился средний размер одобренного кредитного лимита и, соответственно, объемы кредитования», 1 приводит ТАСС его слова.

Объем лимитов по кредиткам в первой половине текущего года превысил 480 миллионов рублей. Это на 59% больше, чем за тот же срок годом ранее.

Тем временем Банк России, опасаясь перегрева рынков, напоминает, что мягкая денежно-кредитная политика приводит к формированию финансовых пузырей.

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