Российские банки выдали около 7 миллионов кредитных карт за полгода

Москва, 29 июля. Более 6,9 миллиона кредитных карт было выдано российским банками в период с января по июнь нынешнего года.

Обзор рынка кредитных карт подготовили специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Его генеральный директор Артур Александрович отметил, что гражданам выдают больше кредиток с лимитом до 50 тыс. рублей, но меньше — с лимитом свыше 90 тыс.

«Таким образом, снизился средний размер одобренного кредитного лимита и, соответственно, объемы кредитования», 1 приводит ТАСС его слова.

Объем лимитов по кредиткам в первой половине текущего года превысил 480 миллионов рублей. Это на 59% больше, чем за тот же срок годом ранее.

Тем временем Банк России, опасаясь перегрева рынков, напоминает, что мягкая денежно-кредитная политика приводит к формированию финансовых пузырей.