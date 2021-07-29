Россиянам объяснили, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов

Москва, 29 июля. Вакцинация российским противокоронавирусным препаратом «Спутник V» позволяет посещать некоторые страны мира без ограничений.

Граждане России, вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», могут посещать некоторые страны без ограничений. Издание РБК составило список таких государств.

Согласно установленным правилам въезда, привившихся «Спутником V» россиян пускают в Венгрию, Молдавию, Черногорию, Венесуэлу, Армению, Румынию. При этом отмечается, что с 27 июля власти Венгрии разрешили въезд для вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Для посещения Болгарии, Хорватии, Иордании и Греции необходимо предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие инфекции.

Как сообщалось ранее, в России более 21 миллиона человек уже прошли полный цикл вакцинации. Прохождение данной процедуры является эффективным способом защиты от заболевания COVID-19 в тяжелой форме.