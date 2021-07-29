Песков анонсировал встречу Путина с врио главы Белгородской области

Москва, 29 июля. Президент России Владимир Путин и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков обсудят ситуацию в регионе и пандемию. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства переговорит с врио главы Белгородской области в четверг. Российский лидер обсудит с Гладковым пандемию и ситуацию в регионе, отметил представитель Кремля в беседе с журналистами. По словам Пескова, у Путина сегодня спокойный рабочий день и он сможет принять врио главы Белгородской области.

Президент ранее провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Песков уточнил, что Путин затронул вопросы международной повестки дня.