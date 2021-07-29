Песков: создание совместной армии является суверенным правом Баку и Анкары

Москва, 29 июля. Создание совместной армии является суверенным правом Турции и Азербайджана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Баку и Анкара продолжают развивать двусторонние контакты, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Важным моментом является то, что подобные планы не должны нанести ущерб атмосфере предсказуемости и стабильности в регионе. Именно для этого Россия проводит регулярные контакты как с азербайджанской, так и с турецкой стороной, обратил внимание Песков.

Накануне глава турецкого парламента Мустафа Шентоп сообщил о вероятности создания единой тюркской армии, в которую бы вошли военнослужащие Турции и Азербайджана. Развитие двустороннего сотрудничества предусмотрено положениями Шушинской декларации, добавил парламентарий.