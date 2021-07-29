Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:26
13:26
Общество
Представитель РПЦ не считает евангельские параллели в книгах о Гарри Поттере сознательными
13:25
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:24
Происшествия
В МЧС сообщили о локализации пожара у скита Валаамского монастыря
13:23
Политика
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с призывом запретить митинги возле школ
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
Все новости

Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:07
Спорт
Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 29 июля. Российский спортсмен Нияз Ильясов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио в весе до 100 кг.

Дзюдоист в поединке за третье место встретился с грузином Варламом Липартелиани и смог по очкам одержать победу. Ильясов получил право побороться за медаль благодаря своей виктории в полуфинальном бое утешительного раунда над представителем Германии Рихардом Фраем. Российский дзюдоист принес в медальную копилку восьмую бронзовую награду на Олимпиаде в Токио.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира по теннису в Токио. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
сборная россии ильясов дзюдо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru