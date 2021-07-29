Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

Токио, 29 июля. Российский спортсмен Нияз Ильясов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио в весе до 100 кг.

Дзюдоист в поединке за третье место встретился с грузином Варламом Липартелиани и смог по очкам одержать победу. Ильясов получил право побороться за медаль благодаря своей виктории в полуфинальном бое утешительного раунда над представителем Германии Рихардом Фраем. Российский дзюдоист принес в медальную копилку восьмую бронзовую награду на Олимпиаде в Токио.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира по теннису в Токио. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.