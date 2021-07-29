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Президент АвтоВАЗа оправдал подорожание автомобилей Lada до 1,2 млн рублей
Экономика
Президент АвтоВАЗа оправдал подорожание автомобилей Lada до 1,2 млн рублей
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 29 июля. Стоимость новых моделей Lada, со временем выросшая до 1,2 млн рублей, будет оправдана за счет высоких потребительских характеристик, сообщил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

С учетом выросшей цены отечественные машины Lada будут демонстрировать высокие потребительские характеристики. За соответствующие деньги стоит ожидать хорошей ценности продукта, отметил Мор в интервью журналу «Эксперт». Он пока не уточнил сроки выхода бренда в более дорогой сегмент, но пояснил, что цены будут расти в два этапа. На первом стоимость автомобилей вырастет до миллиона рублей, а на втором достигнет финальной отметки в 1,2 млн рублей.

При этом автопроизводитель сохранит доступную ценовую категорию на модели, диапазон уточняется. На данный момент самая дешевая Lada Granta стоит от 530 тысяч рублей.

Николя Мор ранее сообщил, что румынская марка Dacia не будет выходить на российский рынок. При этом компания сможет чаще использовать компоненты Lada у себя в производстве. Мощности АвтоВАЗа при этом будут применять детали Dacia.

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Николя Мор lada авторынок цены на машины
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