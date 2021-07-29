Песков заявил о переговорах Москвы с Ереваном и Баку по реализации режима прекращения огня

Москва, 29 июля. Россия продолжает вести переговоры с Арменией и Азербайджаном о восстановлении режима прекращения огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал предложения и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на армяно-азербайджанской границе российских пограничников. По его словам, в данный момент идут контакты с Ереваном и Баку для реализации достигнутых ранее договоренностей.

«Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку, чтобы обеспечить реализацию трехсторонних договоренностей», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Пашинян выступил с предложением разместить на границе с Азербайджаном миссию ОДКБ. Он также предложил возвести опорные пункты российских пограничников на всех участках армяно-азербайджанской границы.

Недавно Азербайджан заявил о ранении своего военного, передает телеканал 360tv.ru.