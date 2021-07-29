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Песков: Москва вынуждена принимать меры в ответ на военные учения НАТО у границ РФ

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:59
Армия
Песков: Москва вынуждена принимать меры в ответ на военные учения НАТО у границ РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июля. Действия НАТО вынуждают Россию принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал очередные военные учения Североатлантического альянса, которые развернулись в Закавказье.

По словам официального представителя Кремля, маневры западного военно-политического блока разворачиваются не просто у российских границ, а буквально соприкасаются с ними. Такая ситуация обязывает Москву «принимать меры для обеспечения нашей безопасности», констатировал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание сил НАТО у границ России и Белоруссии вызывает серьезную тревогу.

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