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Немецкий тренер назвал велогонщика из Алжира «погонщиком верблюдов» на ОИ

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:53
Спорт
Немецкий тренер назвал велогонщика из Алжира «погонщиком верблюдов» на ОИ
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 29 июля. Главу Немецкой федерации велоспорта Патрика Мостера выслали с Олимпийских игр в Токио. Он оскорбил велогонщика из Алжира, скандал разгорелся на расовой почве.

В японской столице 28 июля прошли велогонки в рамках летних Олимпийских игр. Тренер немецких спортсменов Патрик Мостер во время заезда начал эмоционально поддерживать своих подопечных. Подбадривая своего гонщика Никиаса Арндта, тренер оскорбил двух его конкурентов — спортсмена из Эритреи Амануэля Гебрейгзабхира, а также алжирца Аззедина Лагаба.

«Давай, догоним этих погонщиков верблюдов», — прокричал во всеуслышание Патрик Мостер.

Скандал на расовой почве вспыхнул моментально. Зрители, смотревшие прямую трансляцию олимпийского заезда, начали массово требовать отставки Мостера. Тренер принес свои извинения в конце гонки, однако это не особо помогло. Чтобы предотвратить накал обстановки на Олимпиаде, лидеры немецкой делегации немедленно отправили Патрика Мостера обратно в Германию.

С заявлением позже выступил гонщик Никиас Арндт, которого так рьяно подбадривал Мостер. Он заявил, что шокирован поведением своего тренера и считает слова, сказанные в адрес спортсменов из Эритреи и Алжира, неприемлемыми.

Ранее китайцы массово раскритиковали гимнастку Симону Байлз за отказ выступать во время финала командного многоборья. Они считают, что спортсменка поступила «очень по-американски», бросив команду во время непростого состязания.

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скандал олимпиада расизм велогонки
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