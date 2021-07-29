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Россиян предупредили об опасности схем с занижением цен на квартиры
Экономика
Россиян предупредили об опасности схем с занижением цен на квартиры
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июля. Жителям Российской Федерации перечислили опасные схемы, использующиеся некоторыми гражданами на основе занижения стоимости квартиры.

Согласно действующему в стране законодательству, те, кто владеет жильем в течение определенного срока, обязаны при продаже заплатить НДФЛ. Однако собственники нередко пытаются указать в договоре меньшую цену. Это якобы не фиксируется налоговыми органами, к тому же владельцы квартир надеются получить имущественный вычет, пишет Life.ru.

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФАС) воспринимают такие схемы как противозаконные. Продавец жилья рискует быть привлеченным к реальной ответственности. Таким гражданам могут доначислить налог и выписать штраф, говорится в статье. При этом покупатель квартиры по подобным сделкам обычно признается соучастником.

Эксперты ранее перечислили факторы, подогревающие спрос на недвижимость в России. Популярность квартир на рынке увеличилась на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам.

Между тем Минэкономразвития предложило сделать обязательным указание класса энергоэффективности жилья и общественных зданий при их продаже или сдаче в аренду. Таким образом можно узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ, приводит суть инициативы «ФедералПресс».

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