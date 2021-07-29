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Труп растерзанного медведем туриста нашли в Красноярском крае

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:06
Происшествия
Труп растерзанного медведем туриста нашли в Красноярском крае
pixabay.com  /  Free-Photos

Красноярск, 29 июля. Мужчину без признаков жизни нашли в природном парке «Ергаки». Ранее на него и других туристов напал медведь.

Спасатели, которые обследовали территорию в районе Долины девяти озер природного парка, наткнулись на труп туриста. Его обнаружили на месте стоянки палаточного лагеря. На теле были множественные рваные раны, которые нанес медведь. Следователи доставили тело для проведения судебной медицинской экспертизы, сообщает СК.

Инцидент произошел вдали от популярных пешеходных троп утром 27 июля. Хищник напал на тургруппу из четырех москвичей. Трое человек спаслись, судьба 42-летнего была неизвестна, его тело обнаружили спустя два дня, сообщало РИАМО.

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нападение красноярск медведь
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