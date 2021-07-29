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Американец пополнил кулинарную книгу русских рецептов после поездки к друзьям на дачу
Общество
Американец пополнил кулинарную книгу русских рецептов после поездки к друзьям на дачу
pixabay.com

Москва, 29 июля. Американец, который впервые попробовал малосольные огурцы, рассказал, пришлось ли ему по вкусу популярное российское блюдо, а также попытался повторить рецепт.

Автор канала «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал, что летом ему удалось попробовать много вкусной еды. Он отмечал, что в каждой стране встречаются свои интересные блюда, однако его интерес привлекла именно русская кухня.

Американец рассказал, что когда он пробовал свежую молодую картошку, к ней были подали малосольные огурцы. Он решил поделиться впечатлениями об этом блюде.

Автор блога заявил, что сначала не понял, почему огурцы мокрые, а также удивленно спросил, почему они выглядят именно так. На что его русские знакомые ответили, что это малосольные огурцы.

Американец напомнил, что он никогда не отказывается от дегустации и обязательно должен попробовать популярное русское блюдо. Он подчеркнул, что не ожидал такого яркого вкуса, а за счет малого количества соли овощи сохранили свой аромат, который дополнила сладость.

Он попросил своих знакомых поделиться рецептом. Американец удивился, что это блюдо готовиться очень просто. Повторив его, он рассказал, что у него получилось. Разве немного больше соли, добавил он.

Россиянам ранее рассказали о различных способах сохранить укроп на зиму. Для заготовки необходимо выбирать совсем молодую зелень.

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американец огурцы малосольные
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