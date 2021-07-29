Инсценировщики ДТП под Тулой обманули страховую компанию на два миллиона рублей

Тула, 29 июля. Члены мошеннической группы дожидаются суда в Тульской области. Они обманным путем получали денежные средства страховой компании. Преступные деяния трое мужчин совершали с использованием автомобилей.

Как предполагают следователи, обвиняемые передвигались по дорогам на уже помятых машинах. В поездках совершали резкие маневры и инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Повреждения на кузове выдавали за результат только что совершенной аварии.

«После оформления ДТП они обращались в страховую компанию за получением страховых выплат. В числе соучастников было лицо, являющееся работником страховой компании. В результате преступных действий страховой организации причинен ущерб в размере более 2,1 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчины в возрасте 27, 29 и 38 лет изобличены в семи фактах противоправных деяний. Уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса РФ направлено в суд. Злоумышленникам грозит наказание за мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой.

Ранее ФАН рассказывал об уголовном деле в отношении двух мужчин. Они обвиняются в краже на 40 миллионов рублей из музея-усадьбы «Ясная Поляна».