Итальянский издатель Роберто Калассо умер в возрасте 80 лет

Милан, 29 июля. Известный итальянский писатель и издатель Роберто Калассо скончался на 81-м году жизни в Милане.

Калассо родился 30 мая 1941 года во Флоренции. Был выпускником классического лицея, где под руководством Марио Праца написал работу об иероглифах у Томаса Брауна. Проходил обучение в Римском университете, специализируясь на английской словесности. В 1962 году его включили в круг престижного на тот момент миланского издательства «Адельфи», которое в 1971 году он возглавил и руководил им до последних дней жизни. В 2004 году преподавал на кафедре сравнительной истории европейских литератур в Оксфорде.

Информация о дате и месте прощания не сообщается.