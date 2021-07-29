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Итальянский издатель Роберто Калассо умер в возрасте 80 лет

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:57
Происшествия
Итальянский издатель Роберто Калассо умер в возрасте 80 лет
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Милан, 29 июля. Известный итальянский писатель и издатель Роберто Калассо скончался на 81-м году жизни в Милане.

Калассо родился 30 мая 1941 года во Флоренции. Был выпускником классического лицея, где под руководством Марио Праца написал работу об иероглифах у Томаса Брауна. Проходил обучение в Римском университете, специализируясь на английской словесности. В 1962 году его включили в круг престижного на тот момент миланского издательства «Адельфи», которое в 1971 году он возглавил и руководил им до последних дней жизни. В 2004 году преподавал на кафедре сравнительной истории европейских литератур в Оксфорде.

Информация о дате и месте прощания не сообщается.

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италия писатель роберто калассо
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