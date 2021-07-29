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Шведский министр допустила возможность финансировать ФБК в обход закона РФ
Общество
Шведский министр допустила возможность финансировать ФБК в обход закона РФ
Global Look Press  /  Zheng Huansong/Xinhua

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде допустила возможность финансовой поддержки структур Алексея Навального по обходной схеме, через представительство в Прибалтике или на Украине, о чем сказала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, вызвавшими ее на разговор под масками Леонида Волкова и Юлии Навальной.

«Волков» рассказал, что его «демократическая организация» нуждается в финансировании, в том числе на новое расследование против российских чиновников. И заметил, что было бы здорово, если бы Швеция помогла им через правительственное агентство международного развития и сотрудничества.

Шведский министр допустила возможность финансировать ФБК в обход закона РФ
Prt Scr  / 

 

Шведский министр допустила возможность финансировать ФБК в обход закона РФ
Prt Scr  / 

Анн Линде сказала, что на ближайшие пять лет у них есть примерно 38 млн евро на поддержку инициатив развития гражданского общества и правозащитников, отметив, что в деталях она не уверена, но полагает, что это возможно.

«Волков» заметил, что напрямую этими деньгами они пользоваться не смогут, что связано с законодательством России об иноагентах, но есть способы его обойти через представительства в других странах:

«Вы знаете, что есть ряд законов, которые недавно принял российский парламент по поводу иностранного финансирования. Поэтому мы могли бы воспользоваться нашим представительством на Украине и некоторых странах Балтии».

Министр заметила, что это не телефонный разговор, но уточнила, что «возможно, кое-кто может с ними связаться после звонка».

«Да, конечно, мы могли бы связаться с агентством», — согласился «Волков».

В завершении беседы «Волков» спросил шведского министра, понимает ли она, что Европе будет гораздо проще разговаривать с Россией, если главой правительства или президентом будет кто-то из них («Юлия» добавила, что не против им стать). И Линде согласилась, что это было бы здорово, выразив надежду, что они «будут на связи».

Ранее Вован и Лексус от имени команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской поговорили с функционерами признанного в РФ нежелательным «Фонда за развитие демократии» (NED1), которые признались, что продолжали работать в России через активистов по всей стране и после официального закрытия представительства в 2015 году и не намерены сворачивать деятельность в дальнейшем.

Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA) работает более чем в 120 странах мира: в Африке, Азии, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе. Организация, подчиняющаяся правительству королевства и существующая на деньги шведских налогоплательщиков, декларирует в целях борьбу с бедностью, содействие экономическому процветанию и «устойчивую демократизацию».

В 2020 году шведское правительство представило стратегию в отношении России на 2020–2024 годы, поставив целью «поддержать демократию, человеческие права и защиту окружающей среды» в стране. В 2018 году стало известно, что SIDA причастна к финансированию издания «Медуза»2, признанного в 2021 году иностранным агентом.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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