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Максимальная скорость мобильного интернета «МегаФон» в Петербурге увеличится на треть

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:07
Общество
Максимальная скорость мобильного интернета «МегаФон» в Петербурге увеличится на треть
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Оператор запустил в Санкт-Петербурге и Ленобласти базовые станции с поддержкой технологии Massive MIMO — решение, повышает пропускную способность сети и удобство использования 5G в будущем. Благодаря ее внедрению пиковая скорость мобильного интернета на смартфонах и планшетах абонентов уже сейчас увеличивается на 30%.

Модернизированные базовые станции с Massive MIMO МегаФона появились на территории Московского вокзала, в крупных жилых комплексах в Петроградском, Центральном, Московском районах Санкт-Петербурга и г. Мурино Ленинградской области.

Massive MIMO (multiple input-multiple output) — система многопотоковой передачи данных. Технология интеллектуально управляет антенной базовой станции, отправляет и принимает сигналы от колоссального количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это позволяет пользователям, не мешая друг другу, передавать существенно большие объемы информации, чем это было возможно ранее. Немаловажно, что Massive MIMO является технологической основой для 5G. На сегодня во всем мире функционируют более 140 коммерческих сетей пятого поколения, в 80% которых используется именно эта технология.

«Ежегодно спрос на мобильный интернет 4G среди пользователей растет примерно на 50%. И нам необходимо работать на опережение. И в условиях нехватки пространства для установки новых базовых станций необходимо искать новые технические решения. Технология Massive MIMO позволит нам увеличить емкость сети почти втрое и, как следствие, повысить скорости передачи данных для абонентов», — пояснил директор отделения «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

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интернет 5g мегафон
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