Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:24
13:23
Политика
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с призывом запретить митинги возле школ
13:22
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
13:19
Общество
Лия Ахеджакова жестко раскритиковала Александра Лукашенко
13:18
Политика
Первые участники тестового варианта электронного голосования отдали свои голоса в Москве
Все новости

Антимонопольная служба запустит внеплановые проверки российских нефтетрейдеров
Экономика
Антимонопольная служба запустит внеплановые проверки российских нефтетрейдеров
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 29 июля. Проведение внезапных проверок из-за роста биржевых цен на нефтепродукты анонсировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Поводом для организации дополнительный проверок стали результаты наблюдения за рынком нефтепродуктов.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ключевые индикаторы цен на топливном рынке в последнее время находились на высоких отметках. Биржевая стоимость бензина несколько раз обновила рекордное значение. Аналогичная ситуация ранее складывалась на рынке стройматериалов — тогда ФАС также объявила о готовящихся проверках.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Антимонопольная служба запустит внеплановые проверки российских нефтетрейдеров
фас проверки нефтяной рынок нефтетрейдеры рынок топлива нефтеродукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru