Антимонопольная служба запустит внеплановые проверки российских нефтетрейдеров

Москва, 29 июля. Проведение внезапных проверок из-за роста биржевых цен на нефтепродукты анонсировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Поводом для организации дополнительный проверок стали результаты наблюдения за рынком нефтепродуктов.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ключевые индикаторы цен на топливном рынке в последнее время находились на высоких отметках. Биржевая стоимость бензина несколько раз обновила рекордное значение. Аналогичная ситуация ранее складывалась на рынке стройматериалов — тогда ФАС также объявила о готовящихся проверках.