Раненный израильскими солдатами палестинский ребенок скончался в больнице

Иерусалим, 29 июля. Ребенок, раненный 28 июля огнем израильской армии на Западном берегу реки Иордан, скончался в больнице. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения.

12-летний Мухаммад аль-Алами попал под обстрел в городе Бейт-Уммар к северо-западу от Хеврона во время поездки со своим отцом. По версии представителей Армии обороны Израиля, военнослужащие увидели, как вышедшие из автомобиля возле контрольно-пропускного пункта начали копаться в земле, после чего уехали. Солдаты обнаружили в указанном месте два мешка, в одном из которых находилось тело новорожденного.

Затем двигающуюся в сторону КПП машину военнослужащие опознали как тот же автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, и попробовали остановить транспортное средство, выстрелив в воздух. После того как водитель проигнорировал их требования и продолжил движение, солдаты открыли огонь по колесам.

При этом в ходе стрельбы получил ранения подросток, которого позже доставили в больницу.

Israeli soldiers have executed Muhammad Muayyad Allami (12 years old) on Wednesday evening. Israeli soldiers opened fire directly at the child at the entry to Beit Immar in northern Hebron.



Breaking| Israeli soldiers execute 12-year-old boy in Hebron https://t.co/wXWOKUoI3r — Justin J Williams (@JustinJWilliam2) July 29, 2021

По сообщению представителей израильской армии, высшее руководство вооруженных сил и полиция начали расследование произошедшего.

«Мы проверяем утверждение о том, что в результате инцидента был убит несовершеннолетний палестинец», — заявили они.

Ранее в госпитале умер 17-летний Мухаммад Мунир ат-Тамими, получивший 24 июля огнестрельные ранения из-за беспорядков в деревне Бейта, где местные жители выступают против постройки близлежащего израильского поселения Эвиатар.

В последние месяцы в указанном районе регулярно фиксируются столкновения палестинцев с сотрудниками силовых структур Израиля, в ходе которых военнослужащие применяют силовые методы разгона и нередко открывают огонь на поражение. В результате подобных инцидентов в июле текущего года погибло не менее четырех палестинцев, более 50 получили ранения.

В израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, которые рассматриваются мировым сообществом как незаконные, проживает около 475 тысяч человек. При этом стычки между евреями и местным арабским населением в районе Эвиатара участились после вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа в мае текущего года.

Тогда из-за решения израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. После того как сотрудники израильской полиции применили силу в отношении палестинцев, движение ХАМАС атаковало территорию Израиля, положив началу 11-дневным взаимным атакам. В ходе этого обострения погибли 12 израильтян и более 230 палестинцев.

Остановить конфликт удалось 21 мая — когда в силу вступило соглашение о режиме прекращения огня.