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Раненный израильскими солдатами палестинский ребенок скончался в больнице
Весь мир
Раненный израильскими солдатами палестинский ребенок скончался в больнице
Global Look Press  /  Ahmad Hasaballah / ZUMAPRESS.com

Иерусалим, 29 июля. Ребенок, раненный 28 июля огнем израильской армии на Западном берегу реки Иордан, скончался в больнице. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения.

12-летний Мухаммад аль-Алами попал под обстрел в городе Бейт-Уммар к северо-западу от Хеврона во время поездки со своим отцом. По версии представителей Армии обороны Израиля, военнослужащие увидели, как вышедшие из автомобиля возле контрольно-пропускного пункта начали копаться в земле, после чего уехали. Солдаты обнаружили в указанном месте два мешка, в одном из которых находилось тело новорожденного.

Затем двигающуюся в сторону КПП машину военнослужащие опознали как тот же автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, и попробовали остановить транспортное средство, выстрелив в воздух. После того как водитель проигнорировал их требования и продолжил движение, солдаты открыли огонь по колесам.

При этом в ходе стрельбы получил ранения подросток, которого позже доставили в больницу.

По сообщению представителей израильской армии, высшее руководство вооруженных сил и полиция начали расследование произошедшего.

«Мы проверяем утверждение о том, что в результате инцидента был убит несовершеннолетний палестинец», — заявили они.

Ранее в госпитале умер 17-летний Мухаммад Мунир ат-Тамими, получивший 24 июля огнестрельные ранения из-за беспорядков в деревне Бейта, где местные жители выступают против постройки близлежащего израильского поселения Эвиатар.

В последние месяцы в указанном районе регулярно фиксируются столкновения палестинцев с сотрудниками силовых структур Израиля, в ходе которых военнослужащие применяют силовые методы разгона и нередко открывают огонь на поражение. В результате подобных инцидентов в июле текущего года погибло не менее четырех палестинцев, более 50 получили ранения.

В израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, которые рассматриваются мировым сообществом как незаконные, проживает около 475 тысяч человек. При этом стычки между евреями и местным арабским населением в районе Эвиатара участились после вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа в мае текущего года.

Тогда из-за решения израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. После того как сотрудники израильской полиции применили силу в отношении палестинцев, движение ХАМАС атаковало территорию Израиля, положив началу 11-дневным взаимным атакам. В ходе этого обострения погибли 12 израильтян и более 230 палестинцев.

Остановить конфликт удалось 21 мая — когда в силу вступило соглашение о режиме прекращения огня.

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