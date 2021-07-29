Киев планирует лишить жилищных субсидий сотни тысяч украинских семей 

Министерство социальной политики Украины (МСП) объявило о намерении провести так называемую «масштабную проверку финансовой состоятельности» украинцев, желающих получить государственную помощь на оплату услуг ЖКХ. Согласно официальной информации, уже с 1 августа нынешнего года представители специальных надзорных органов начнут осуществлять рейды в квартиры соответствующих соискателей и самостоятельно определять «степень нужды» той или иной семьи. Как утверждают чиновники, новая мера призвана выявить лиц, незаконно пользующихся льготами, а также сохранить для нищего бюджета страны миллионы американских долларов. Во что может вылиться новая инициатива украинского правительства, выяснял корреспондент ФАН.

Идея проведения упомянутых «точечных проверок» граждан, желающих получить хотя бы 30-процентную скидку на оплату счетов за электроэнергию, отопление, газ и водоснабжение, возникла в украинском кабмине еще в 2020-м. Тогда ближайшее окружение премьер-министра Дениса Шмыгаля в один голос заявляло, что абсолютное большинство граждан «неправомерно использует скидки по ЖКХ». На тот момент программа «монетизации льгот», действовавшая при предшественнике Шмыгаля — Владимире Гройсмане, уже потерпела фиаско: получив наличные средства, украинцы не торопились оплачивать коммунальные услуги. Ситуация не изменилась и с возвращением к традиционной «системе скидок». Правда, в данном случае она не сработала из-за регулярного резкого повышения тарифов на коммуналку — даже с учетом погашения государством части расходов многие украинцы физически не могли платить суммы, указанные в приходящих платежных документах.

На сей раз власти решили пойти другим путем. В рамках очередного коммунального сезона (октябрь 2021-го — апрель 2022-го) Киев ввел жесткие ограничения в отношении указанных «льготных соискателей». Например, согласно распоряжению МСП, теперь на получение субсидий не могут претендовать безработные граждане (если они не зарегистрированы на бирже труда), пенсионеры, в чьих квартирах прописаны двое и больше родственников, а также владельцы дачных участков. Помимо прочего, тех же субсидий будут лишены украинцы, имеющие кредиты в банках и МФО. Предполагается, что всяческие послабления отменят и для лиц, временно работающих за рубежом.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Предлагаемые нововведения откровенно попахивают маразмом, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей социолог Сергей Матонин. — Ни для кого не секрет, что сегодня практически во всех регионах Украины бюро занятости населения категорически отказывается регистрировать безработных граждан: у структуры катастрофически не хватает денег. Дачи у многих украинцев представляют собой полуразвалившиеся сараи с несколькими сотками далеко не самой плодородной земли, а должники по кредитам МФО в свое время и брали деньги на оплату коммуналки. Новые правила никак не исправят ситуацию. Скорее, наоборот: долги по ЖКХ будут расти, а люди будут страдать от безысходности».

С этим мнением согласны и другие аналитики.

«Если у населения массово отнять [ныне действующие] субсидии, страну захлестнет волна суицидов, — отметил журналистам в Киеве украинский адвокат Ростислав Кравец. — У большинства наших сограждан социальные выплаты являются едва ли не единственным источником дохода».

Как отметил Кравец, те же точечные проверки благосостояния отдельно взятых семей являются банальной попыткой государства снизить количество субсидантов. Косвенно подобную сентенцию подтверждают слова сотрудницы отделения соцобеспечения в Киевской области.

«Мы действительно будем ходить по квартирам и домам и самостоятельно оценивать уровень жизни претендентов на субсидию, — сказала глава мониторинговой группы при МСП Валерия К. — Если у семьи есть два хороших телевизора, микроволновая печь, полы с подогревом и натяжные потолки — эти люди больше не получат от государства ни копейки. Если даже относительно бедная семья задолжала по счетам 160 гривен (примерно 434 рубля. — Прим. ФАН), ее тоже внесут в черные списки. Время игр с государством закончилось».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

На вопрос, с каких пор на Украине СВЧ-печь стала считаться символом благосостояния, чиновница не ответила.

Тем не менее, согласно планам МСП, уже в ближайшее время по результатам проведения поквартирных инспекций необходимых субсидий лишатся сотни тысяч украинских семей.

«Каким образом эти семьи переживут новую зиму, государство не интересует. Есть ли тогда смысл в существовании такого государства?» — вопрошают пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что на Украине быстро увеличиваются платежи за ЖКХ, за другие услуги и товары.