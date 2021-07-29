Три города в ДНР подверглись артобстрелу со стороны ВСУ

Донецк, 29 июля. Вооруженные силы Украины применили артиллерию калибра 120 мм при обстрелах ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По информации СЦКК, нынешним утром украинские военные открыли огонь в направлении населенного пункта Саханка, выпустив 15 артиллерийских снарядов. Также на западной окраине Горловки прогремело два мощных взрыва, а на юго-западе Донецка разрывы снарядов были слышны всю ночь.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены нанести ответный удар для подавления огневой активности ВСУ. Как сообщает сайт 360tv.ru, украинские войска обстреляли из миномета окраину Донецка, в результате чего был поврежден жилой дом.