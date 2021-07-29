Звезду сериала «Штрафбат» нашли в критическом состоянии в собственной квартире

Москва, 29 июля. Популярный российский актер Игорь Регнер оказался на больничной койке после того, как его нашли в критическом состоянии в собственной квартире. Вероятно, мужчина был жестоко избит.

По имеющейся информации, 56-летний актер поступил в реанимацию с множественными переломами и травмами. Врачи установили, что Регнер получил их за неделю до госпитализации, однако все это время пробыл дома. Об инциденте сообщает источник kp.ru.

Медики диагностировали у артиста тупую травму груди, множественные переломы ребер слева, а также перелом левой лучевой кости. Врачи незамедлительно сообщили о поступившем пациенте в полицию. Сотрудники правоохранительных органов склоняются к версии избиения, поскольку такие травмы мужчина вряд ли мог получить самостоятельно. Проводится проверка, полицейские опрашивают соседей и родственников Регнера.

Ранее жестокому избиению подвергся житель Санкт-Петербурга, который сделал замечание о выбросе мусора двум мужчинам на «газели». Они оставили у дома строительные отходы.