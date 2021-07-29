Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:23
13:23
Политика
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с призывом запретить митинги возле школ
13:22
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
13:19
Общество
Лия Ахеджакова жестко раскритиковала Александра Лукашенко
13:18
Политика
Первые участники тестового варианта электронного голосования отдали свои голоса в Москве
Все новости

Россиянам объяснили, где чаще всего заражаются коронавирусом

  /   Обновлено: 29 июля 2021 13:09
Общество
Россиянам объяснили, где чаще всего заражаются коронавирусом
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 29 июля. Почти половина всех заражений коронавирусной инфекцией происходит из-за контактов внутри семьи.

Если COVID-19 подхватит хотя бы один человек, то заболеют и другие домочадцы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках выступления в российском обществе «Знание».

По ее словам, в сложившихся реалиях тяжело избежать инфицирования. Однако это возможно, если соблюдать все необходимые меры безопасности: масочный режим и социальное дистанцирование.

В Роспотребнадзоре ранее назвали категорию людей, которые невосприимчивы к коронавирусу. Как правило, это связано с генетической предрасположенностью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, где чаще всего заражаются коронавирусом
роспотребнадзор заражение коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru