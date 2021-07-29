Россиянам объяснили, где чаще всего заражаются коронавирусом

Москва, 29 июля. Почти половина всех заражений коронавирусной инфекцией происходит из-за контактов внутри семьи.

Если COVID-19 подхватит хотя бы один человек, то заболеют и другие домочадцы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках выступления в российском обществе «Знание».

По ее словам, в сложившихся реалиях тяжело избежать инфицирования. Однако это возможно, если соблюдать все необходимые меры безопасности: масочный режим и социальное дистанцирование.

В Роспотребнадзоре ранее назвали категорию людей, которые невосприимчивы к коронавирусу. Как правило, это связано с генетической предрасположенностью.