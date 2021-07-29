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Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня
Общество
Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня
pexels.com  /  Gustavo Fring

Москва готова обсуждать с Вашингтоном системы вооружений России

Москва готова обсуждать с Вашингтоном свои новейшие системы вооружений, включая «Кинжал» и «Посейдон», но не видит оснований для постановки вопроса о потенциальном ограничении возможностей России в этой сфере, заявил 29 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Для американцев эта тема представляет интерес, мы, естественно, от разговора не уходим», — отметил Рябков.
По словам чиновника, Россия будет развивать свои возможности в этом направлении. Рябков добавил, что «появление подобных систем укрепляет и нашу безопасность, и стратегическую стабильность в целом».

Смольный решил выяснить отношение петербуржцев к детям-инвалидам

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В Петербурге комитет по образованию проводит онлайн-опрос об отношении горожан к детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщила на пресс-конференции временно исполняющий обязанности заместителя председателя комитета Елена Спасская.
«Мы стараемся создать инклюзивную среду, мы стараемся интегрировать особенных детей в общество, но общество, как минимум, в лице некоторых людей, не готово их принять и не готово реагировать адекватно», — отметила чиновница.
Опрос решили запустить после инцидента, когда гулявшая с ребенком женщина пыталась прогнать с детской площадки детей с аутизмом, говоря, что они пугают других и должны гулять отдельно.

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня
pexels.com  / Gustavo Fring

Стриминговый сервис Netflix введет обязательную вакцинацию против COVID-19 для актеров и сотрудников съемочных групп, работающих непосредственно на площадках и контактирующих друг с другом. Компания стала первой крупной киностудией Голливуда, которая решила утвердить для себя новые протоколы по возвращению к нормальной работе в условиях пандемии.

Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня
международная ассоциация «Врачи без границ»  / 

Жертвами стихии в провинции Нуристан на востоке Афганистана стали как минимум 150 местных жителей. Мощные ливни бушевали в уезде Камдеш, расположенном у границы с Пакистаном. При ликвидации последствий стихии были обнаружены тела жертв наводнения. По предварительной информации, погибли 150 человек. Поиски пропавших продолжаются.

 

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