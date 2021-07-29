Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок. События дня

Москва готова обсуждать с Вашингтоном системы вооружений России

Москва готова обсуждать с Вашингтоном свои новейшие системы вооружений, включая «Кинжал» и «Посейдон», но не видит оснований для постановки вопроса о потенциальном ограничении возможностей России в этой сфере, заявил 29 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Для американцев эта тема представляет интерес, мы, естественно, от разговора не уходим», — отметил Рябков.

По словам чиновника, Россия будет развивать свои возможности в этом направлении. Рябков добавил, что «появление подобных систем укрепляет и нашу безопасность, и стратегическую стабильность в целом».