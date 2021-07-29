Власти Экваториальной Гвинеи задержали военнослужащих Франции по подозрению в шпионаже

Малабо, 29 июля. Власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военнослужащих по подозрению в организации разведоперации.

По данным СМИ, вертолет ВС Пятой республики следовал из Камеруна в Габон и остановился для дозаправки в портовом городе Бата. Однако разрешения на посадку у транспортного средства не было.

«Национальные власти не исключают, что этот инцидент мог быть шпионской операцией и провокацией со стороны Парижа», — сообщили по государственному каналу африканской страны TVGE.

Положение Франции на Черном континенте ухудшается. Елисейский дворец живет неоколониальными амбициями и пытается навязать корыстные правила игры уже давно суверенным государствам. В связи с потерей позиций в регионе и утратой контроля над бывшими колониями Париж готов идти на крайние меры.

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Недавно полиция Мадагаскара предотвратила попытку покушения на президента республики Андри Радзуэлину. Среди задержанных преступников оказались французы, у одного из которых за плечами военный бэкграунд. Арестованный служил в армии Пятой республики на территории Чада.

Ранее инцидент прокомментировал военный обозреватель, блогер и автор Telegram-канала Astra Militarum. По его мнению, причиной попытки убийства президента Мадагаскара является его нежелание подчиняться Франции и независимая политика с явным уклоном в сторону сближения Антананариву и Москвы.