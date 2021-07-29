Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:23
13:22
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
13:19
Общество
Лия Ахеджакова жестко раскритиковала Александра Лукашенко
13:18
Политика
Первые участники тестового варианта электронного голосования отдали свои голоса в Москве
13:18
Происшествия
Мешки с кокаином на сумму в 1 млн долларов нашли на пляже Тонга
Все новости

Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН, как отмечает свой день рождения
Шоу-бизнес
Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН, как отмечает свой день рождения
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Советский и российский композитор, продюсер, пианист, певец, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Игорь Крутой сегодня празднует свой 67-й день рождения. Несмотря на многочисленные поздравления, именинник нашел время, чтобы пообщаться с Федеральным агентством новостей.

Музыкант поделился подробностями того, как намерен провести праздник. По его словам, отметить торжество он решил с самыми близкими людьми на отдыхе.

«Я с семьей. У меня нет ничего оригинального, поэтому мне нечего рассказывать», — сообщил Игорь Крутой.

Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН о том, как отмечает свой день рождения
irinaallegrova.ru  / Официальный сайт Ирины Аллегровой

Родился легендарный композитор 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон Кировоградской области УССР. Талант проявился еще в раннем детстве, когда он научился играть на баяне. В 1975 году Крутой поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерско-хоровое отделение. Работая пианистом в концертном оркестре в Москве, выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Первый авторский альбом музыканта — пластинка «Признание» — был выпущен фирмой «Мелодия» в 1987 году.

Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН о том, как отмечает свой день рождения
sofiarotaru.com  / София Ротару

Едва ли в нашей стране найдется человек, который не слышал хоть одной композиции, появившейся благодаря Игорю Крутому. Его песни исполняли и исполняют такие звезды, как Ирина Аллегрова, София Ротару, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и многие другие.

Ранее актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения заслуженного артиста РФ Олега Газманова. По словам собеседника, одна из отличительных черт знаменитого певца — талант создавать хиты.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН, как отмечает свой день рождения
день рождения игорь крутой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru