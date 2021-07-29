Игорь Крутой рассказал в беседе с ФАН, как отмечает свой день рождения

Советский и российский композитор, продюсер, пианист, певец, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Игорь Крутой сегодня празднует свой 67-й день рождения. Несмотря на многочисленные поздравления, именинник нашел время, чтобы пообщаться с Федеральным агентством новостей.

Музыкант поделился подробностями того, как намерен провести праздник. По его словам, отметить торжество он решил с самыми близкими людьми на отдыхе.

«Я с семьей. У меня нет ничего оригинального, поэтому мне нечего рассказывать», — сообщил Игорь Крутой.

irinaallegrova.ru / Официальный сайт Ирины Аллегровой

Родился легендарный композитор 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон Кировоградской области УССР. Талант проявился еще в раннем детстве, когда он научился играть на баяне. В 1975 году Крутой поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерско-хоровое отделение. Работая пианистом в концертном оркестре в Москве, выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Первый авторский альбом музыканта — пластинка «Признание» — был выпущен фирмой «Мелодия» в 1987 году.

sofiarotaru.com / София Ротару

Едва ли в нашей стране найдется человек, который не слышал хоть одной композиции, появившейся благодаря Игорю Крутому. Его песни исполняли и исполняют такие звезды, как Ирина Аллегрова, София Ротару, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и многие другие.

Ранее актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения заслуженного артиста РФ Олега Газманова. По словам собеседника, одна из отличительных черт знаменитого певца — талант создавать хиты.