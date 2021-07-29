Погребинский одной фразой сбил спесь с недовольных Вашингтоном властей Украины

Заявление депутата Верховной рады Давида Арахамии о том, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на повышенных тонах из-за недовольства Украины действиями США по «Северному потоку — 2», является ярким примером неадекватности украинских властей. Об этом в интервью ФАН заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Украинский политолог отметил, что Арахамия является голосом Владимира Зеленского в Раде.

«Однако это человек, который просто не в теме, он плохо соображает и стопроцентный идиот, — подчеркнул Погребинский. — Конечно, ему хочется выпендриться, и он говорит, что президент Украины собирается ругать Байдена. Да Зеленский как зайчик будет смотреть ему в рот! Что бы в Киеве ни говорили, это понятно абсолютно всем».

Киевский эксперт продолжил, что в партии «Слуга народа» есть целая категория неадекватных людей.

«Заявление Арахамии — один из примеров чудес идиотизма, — заявил собеседник ФАН. — Да, на Украине недовольны тем, что Байден не блокировал «СП-2», это известно. Но высказать предположение, будто беседа между президентами будет на повышенных тонах, — это совершенная глупость».

В заключение Михаил Погребинский выразил уверенность, что встреча Зеленского и Байдена произойдет совершенно на другой ноте.

«Я уверен, что ничего подобного не будет, — сообщил политолог. — Но давайте дождемся этого визита, до него осталось еще больше месяца».

28 июля стало известно, что российский трубопровод «Северный поток — 2» готов на 99%. О прогрессе в строительстве проекта рассказал оператор Nord Stream 2 AG. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью завершило свою часть работы, следует из заявления компании.