Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 13:23
13:22
Политика
В Москве заявили о стабильной работе системы электронного голосования
13:22
Общество
В Петербурге откроют самый большой пункт вакцинации от коронавируса
13:21
Происшествия
Растерзавшего туриста в Красноярском крае медведя застрелили
13:21
Происшествия
На севере Финляндии бушует мощный пожар
13:20
Политика
Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Украины в 1990-х годах
13:19
Экономика
Китай нарастил закупки российской говядины
13:19
Экономика
Центробанк опубликовал курсы иностранных валют на 30 июля
13:19
Общество
Лия Ахеджакова жестко раскритиковала Александра Лукашенко
13:18
Политика
Первые участники тестового варианта электронного голосования отдали свои голоса в Москве
13:18
Происшествия
Мешки с кокаином на сумму в 1 млн долларов нашли на пляже Тонга
Все новости

Россиянам объяснили важность ревакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:39
Общество
Россиянам объяснили важность ревакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 29 июля. Почему важно проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции, объяснила врач Юлия Ткаченко.

Министерство здравоохранения России включило ревакцинацию от коронавируса в рекомендации. Для защиты от новых штаммов коронавируса необходима высокая концентрация антител. Для увеличения этого показателя нужно вводить дополнительные дозы вакцины.

Ревакцинацию от заболевания рекомендуется проходить раз в полгода. Об этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Для процедуры подходит российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили важность ревакцинации от коронавируса
врач коронавирус ревакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru