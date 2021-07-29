Россиянам объяснили важность ревакцинации от коронавируса

Москва, 29 июля. Почему важно проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции, объяснила врач Юлия Ткаченко.

Министерство здравоохранения России включило ревакцинацию от коронавируса в рекомендации. Для защиты от новых штаммов коронавируса необходима высокая концентрация антител. Для увеличения этого показателя нужно вводить дополнительные дозы вакцины.

Ревакцинацию от заболевания рекомендуется проходить раз в полгода. Об этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Для процедуры подходит российская вакцина от коронавируса «Спутник V».