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Очевидцы сообщили о цунами после землетрясения на Аляске

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:40
Происшествия
Очевидцы сообщили о цунами после землетрясения на Аляске
pixabay.com

Джуно, 29 июля. Цунами началось в Тихом океане после землетрясения, зафиксированного близ Аляски. Высота первых волн составила всего 20 сантиметров.

Ранее Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу стихийного бедствия к юго-востоку от поселения Чигник. Учреждение опубликовало оповещение после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Аляски.

Изначально Геологическая служба США (USGS) сообщала, что мощность землетрясения составляла 7,3. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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землетрясение аляска цунами
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