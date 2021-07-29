Очевидцы сообщили о цунами после землетрясения на Аляске

Джуно, 29 июля. Цунами началось в Тихом океане после землетрясения, зафиксированного близ Аляски. Высота первых волн составила всего 20 сантиметров.

Ранее Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу стихийного бедствия к юго-востоку от поселения Чигник. Учреждение опубликовало оповещение после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Аляски.

Изначально Геологическая служба США (USGS) сообщала, что мощность землетрясения составляла 7,3. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.